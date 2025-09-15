Певец говорит, что он "списан" с военной службы.

Украинский музыкант, лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о социальном неравенстве в вопросе мобилизации в армию.

Алина Доротюк взяла у него интервью, в котором подняла вопрос того, что некоторые артисты, а также люди при власти и деньгах, имеют бронирование, тогда как другие находятся на фронте с начала большой войны. Харчишин ответил, что время было потеряно еще в начале полномасштабного вторжения, когда большое количество людей было готово идти в армию:

"Если бы не пошел мой сын, пошел бы я. Мне все равно, что я списан. Я говорил с тем, кто говорил, что я должен быть списан. Он говорит: "Валера, ты если чувствуешь какую-то вину, то не чувствуй. Если вернутся сюда, ты же здесь живешь, то мы тебе первому дадим автомат. И пойдешь, все уйдут".

На вопрос, готов ли он сейчас физически и морально пойти в армию, музыкант ответил утвердительно. "К этому, пожалуй, готовы все. Потому что когда враг придет убивать тебя и твоих детей, твоих близких, твою любимую, бабушку, ты и голыми руками бросишься защищать себя и своих близких", - сказал он.

Видео дня

Харчишин заявил, что стоит не покидать страну, а осваивать военную профессию и готовиться. В то же время сам он признал, что военной профессии не имеет.

"Я могу стрелять, могу водить любой автомобиль по любой почве, могу быть техническим каким-то специалистом", - добавил певец.

Напомним, весной Харчишин рассказал, что его сын, который закончил философский факультет, служил на северном направлении сапером.

Вас также могут заинтересовать новости: