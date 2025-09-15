Город Ладыжин Винницкой области рискует сорвать подготовку к новому отопительному сезону из-за бездействия и управленческой несостоятельности местной власти во главе с и.о. мэра Ладыжина Александром Коломийцем. Об этом заявил политолог Виктор Таран.

Ладыжин подобно многим городам Украины столкнулся с проблемами в результате ударов во время полномасштабной войны по инфраструктурным объектам.

"Но, почему-то (?) очень ярко эти проблемы проявляются именно в Ладыжине. Проблемы с отоплением и водоснабжением в Ладыжине существуют годами, но во время войны они только обострились. Вместо того, чтобы системно работать над решением вопросов теплоснабжения, руководство города во главе с Александром Коломийцем демонстрирует импотентность в выполнении своих обязанностей", - пишет эксперт.

Видео дня

Таран напоминает, что в ноябре 2022 года после остановки в результате атаки врага Ладыжинской ТЭС, которая обеспечивала город теплом, 18 тысяч жителей остались без отопления. Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов тогда критиковал городские власти Ладыжина за неподготовленность к решению задачи обеспечения города теплом. По словам Борзова, за 10 месяцев войны до начала отопительного периода власти города должны были бы подумать об альтернативных вариантах обеспечения города теплом (полгода из этих 10 месяцев на тот момент городом руководил Александр Коломиец).

В результате, подчеркивает политолог, Сергею Борзову пришлось лично вмешиваться в решение ситуации и инициировать строительство мини-котельных. Только в апреле 2023 года чрезвычайное положение в городе было отменено.

Несмотря на предупреждение областной власти и выделенные средства на установку когенерационных установок, добавляет Таран, городские власти не обеспечили альтернативных источников тепла. После повторных атак на Ладыжинскую ТЭС в 2024 году город остался без тепла, электричества и воды.

Сейчас, констатирует он, городские власти вынуждены использовать модульные котельные и старые расконсервированные котельные, но их мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть тепловые потребности города: "Это создает серьезные риски для жителей, особенно с учетом приближающейся зимы".

В июне этого года, отмечает эксперт, Кабинет министров Украины выделил Ладыжинской городской территориальной общине 9, 355 млн. грн для нового строительства по устройству когенерационных установок в Ладыжине.

"Между тем, в Ладыжине при подготовке к отопительным сезонам во время полномасштабной войны были неоднократно зафиксированы случаи вероятной (?) покупки оборудования по завышенным ценам (очень ждем окончательные выводы правоохранительных органов)", - пишет Виктор Таран.

Политолог также обратил внимание на хронические проблемы с водоснабжением в Ладыжине, которые регулярно оставляют жителей без стабильной подачи воды.

Например, в прошлом сентябре больше недели город оставался без стабильного водоснабжения. Все это время руководство города не могло дать ответ на очень простой вопрос: когда восстановится стабильное и системное водоснабжение?

"Каждый раз при возникновении проблем с водоснабжением городская власть делала громкие заявления об их скором решении. Но по факту люди периодически продолжают страдать от перебоев, неспособность городских властей самостоятельно решить эти проблемы стала символом управленческой несостоятельности и.о. городского головы Коломийца", - говорит эксперт.

"Город в сложных ситуациях выживал и продолжает выживать не благодаря, а чуть ли не вопреки действиям и.о. мэра Коломийца. А на самом деле благодаря антикризисному введению прямого руководства центральной власти как в случае с председателем Винницкой ОГА Сергеем Борзовым. И конечно, с помощью крупного бизнеса - ДТЭК и МХП", - резюмирует Виктор Таран.