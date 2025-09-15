В списке есть представители знака Дева.

До того как 22 сентября 2025 года Солнце перейдет в Весы, четыре знака Зодиака почувствуют мощный приток удачи. В ближайшую неделю откроется космическое окно возможностей: внезапные встречи, неожиданные предложения и совпадения будут появляться именно тогда, когда они особенно нужны. Для кого-то это будет словно открытие дверей после долгих задержек, а для других - ощущение, что Вселенная наконец дает "зеленый свет" в ситуации, где раньше царили сомнения, пишет журнал Parade.

Коллективно все мы ощутим изменения на стыке сезона Девы и Весов, но для четырех знаков это будет не просто переход - они получат заключительный заряд энергии Девы, своеобразный прощальный подарок этого времени, который подготовит их к периоду равновесия и красоты.

Дева

Это ваш сезон, и он работает на вас. Даже если затмения подбрасывают неожиданные испытания, заключительный этап наполняет вас поддерживающей энергией. Представьте "зеленый свет" от Вселенной, который говорит: "Время занять свое место и действовать". Возможны удачные знакомства, новые перспективы в работе и озарения, придающие уверенность в завтрашнем дне.

Слушайте, что происходит вокруг. Незначительный разговор может стать отправной точкой для большого прорыва, а маленький сдвиг в восприятии способен показать вам новый путь. Все это не случайно - так космос направляет вас и вознаграждает за упорство.

Точка силы: четкие намерения. Чем конкретнее ваши желания - будь то планы в карьере, финансовая стратегия или представления об отношениях - тем быстрее они начинают воплощаться. Будьте точны: Вселенная сейчас слушает вас особенно внимательно.

Рыбы

Для вас, Рыбы, гороскоп на неделю прежде всего повлияет на сферу отношений. Завершающий этап сезона Девы переносит внимание на партнерство и взаимодействие - от дружбы и бизнеса до романтики и неожиданных встреч. Каждая новая связь способна стать поворотной точкой на вашем пути.

Вы яснее видите, кто действительно с вами, а кто нет. Это помогает понять, во что стоит вкладывать душу и где нужно отпустить. Соглашайтесь на приглашения и разговоры - они могут оказаться судьбоносными.

Точка силы: доверие. Когда вы перестаете контролировать результат и позволяете Вселенной вести вас, события складываются в удивительный пазл. Чем больше вы открыты, тем гармоничнее выстраивается ваша реальность.

Стрелец

Вас ждут приключения и новые горизонты. До конца сезона Девы космос готов открыть перед вами возможности, связанные с путешествиями, обучением или творчеством. Случайные встречи и предложения могут стать началом вдохновляющих проектов.

Главное - следовать любопытству. Там, где вы решаетесь выйти из зоны комфорта, вас ждут самые большие подарки. То, что сейчас начинается как маленькая идея или мимолетное вдохновение, в будущем может стать ключом к важным переменам.

Точка силы: смелость. Не ждите идеальных условий. Скажите "да" неожиданному - именно в этом ваша удача.

Близнецы

Для вас акцент этого периода ложится на семью, дом и чувство безопасности. Завершающий отрезок сезона Девы может прояснить важные моменты, связанные с жильем, отношениями с близкими или внутренним ощущением фундамента.

Небольшие перемены окажутся очень значимыми: разговор с родственником, переоценка приоритетов или даже случайное событие дома приведут к открытиям и подарят новые перспективы.

Точка силы: честное общение. Проговорите свои желания и потребности открыто. Чем яснее вы формулируете то, что хотите - гармонию в семье, стабильность или видение будущего - тем больше поддержки вы получите.

