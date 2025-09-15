Это одно из самых популярных шоу на американском телевидении.

В американском ток-шоу "The Late Show" продемонстрировали карту Украины без оккупированного Крыма.

Карта появляется на экране в тот момент, когда ведущий Стивен Кольбер рассказывает о нападении Российской Федерации на украинцев. Он добавляет, что сейчас Украина вдохновляет своей героической борьбой весь мир.

UNITED24 Media опубликовало отрывок из этого выпуска в Instagam, поблагодарив Кольбера за поддержку. В то же время там отметили, что такие ошибки все равно играют на руку Москве:

Видео дня

"В программе "The Late Show" со Стивеном Кольбером Украина изображена на карте, которая не включает Крым. Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие небольшие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие "карты без Крыма" как часть своей пропаганды".

The Late Show закрывают

Стивен Кольбер стал ведущим американского сатирического ток-шоу в сентябре 2015 года, заменив Дэвида Леттермана. Формат шоу включает монологи, интервью с гостями, комедийные скетчи, а также обсуждение актуальных политических и социальных тем.

В июле CBS объявила о закрытии шоу в мае 2026 года. Сообщалось, что решение о закрытии шоу приняли по финансовым причинам, а не из-за проблем с контентом или просмотрами.

После объявления о закрытии коллеги Кольбера, зрители и различные политики выражали ему поддержку, а также поднимали вопрос, не связаны ли решения с политическими факторами.

Ведущий неоднократно критиковал президента США Дональда Трампа, а в первом выпуске после новости о закрытии сказал "the gloves are off", что означает готовность людей бороться, спорить или конкурировать со всей силой, без каких-либо ограничений или сдерживаний.

Вас также могут заинтересовать новости: