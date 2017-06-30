В Чернобыльской зоне уменьшили площадь пожара вдвое - ГСЧС

Во время ликвидации пожара в Чернобыльской зоне спасатели сократили вдвое площадь горения. Об этом говорится в оперативной информации на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:45 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 12 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 29 июня в 12:35 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П, которыми с начала работ осуществлено 8 вылетов (сброшено 64 куб. м воды).

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Отдельно, вчера вечером в социальной сети Facebook министр экологии Украины Остап Семерак по поводу пожара сообщил, что российские средства массовой информации распространяют неправдивую информацию о повышении радиационного фона.

"В зоне отчуждения продолжается довольно крупный пожар. ГСЧС в полной мере осуществляет меры по его ликвидации. Однако некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы повышении радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ относительно реальной ситуации. Прошу журналистов быть бдительными и не распространять фейки. Также отмечаю, что в зоне проводятся плановые мероприятия по предотвращению пожаров. Речь идет и о подтоплении территорий, и о плановых рубках противопожарных полос", - заявил Семерак.

Как сообщал УНИАН,в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в Киевской области возник пожар (низовой) на площади около 25 га.