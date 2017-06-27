На Закарпатье водитель на Lexus сбил шлагбаум и травмировал пограничника

В Закарпатской области на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией водитель сбил шлагбаум и травмировал сотрудника пограничной службы.

Инцидент произошел около 16:30 26 июня, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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Белый "Lexus" с украинскими номерами заехал на выезд из Украины. Внутри находились двое мужчин. Во время проверки у пограничников возникли подозрения относительно возможной подделки номера кузова транспортного средства. Поэтому они решили более тщательно проверить автомобиль и документы.

Вместо того, чтобы проследовать к специальному боксу, один из мужчин сел за руль, резко развернулся и на большой скорости поехал на выезд с пункта пропуска в сторону Украины. Второй начал мешать пограничнику применить прибор для принудительной остановки автомобиля. Автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, который рикошетом ударил пограничника.

Пограничники начали преследовать злоумышленников и сообщили о происшествии в полицию. Вскоре беглецы съехали на обочину и оставили машину. Одного из мужчин задержали. В отношении него и его сообщника могут возбудить уголовные дела за сопротивление работнику правоохранительных органов и подделку номеров агрегатов транспортного средства.

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Военнослужащий, который получил травму, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.