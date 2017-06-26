В Николаеве бандиты в масках со стрельбой ограбили секонд-хенд
18:36, 26 июня 2017Происшествия
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Грабители сделали несколько выстрелов в потолок, после чего забрали около 10 тыс. грн гривен и исчезли. Пострадавших в результате стрельбы нет.
Грабители в масках напали на секонд-хенд / скрин видео
В Николаеве двое вооруженных грабителей ограбили секонд-хенд, открыв огонь из обреза ружья. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В магазин на перекрестке улицы Садовой и Центрального проспекта ворвались двое мужчин в медицинских масках на лицах и, угрожая обрезом охотничьего ружья, стали требовать деньги из кассы.
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Грабители сделали несколько выстрелов в потолок, после чего забрали около 10 тыс. грн гривен и исчезли.
Пострадавших в результате стрельбы нет.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Полиция сейчас разыскивает преступников.
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