В Николаеве бандиты в масках со стрельбой ограбили секонд-хенд

В Николаеве двое вооруженных грабителей ограбили секонд-хенд, открыв огонь из обреза ружья. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В магазин на перекрестке улицы Садовой и Центрального проспекта ворвались двое мужчин в медицинских масках на лицах и, угрожая обрезом охотничьего ружья, стали требовать деньги из кассы.

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Грабители сделали несколько выстрелов в потолок, после чего забрали около 10 тыс. грн гривен и исчезли.

Пострадавших в результате стрельбы нет.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Полиция сейчас разыскивает преступников.