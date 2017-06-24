Массовая драка заключенных в Шосткинской колонии произошла из-за избитого "авторитета"

Массовая драка заключенных в Шосткинской исправительно-трудовой колонии № 66 среднего уровня безопасности, в результате которой от полученных травм погиб осужденный, произошла из-за избитого влиятельного заключенного, так называемого «авторитета».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 июня на брифинге сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула.

По его информации, беспорядки произошли 22 июня между тремя и четырьмя часами утра, когда осужденные не поделили так называемую «тюремную кассу», и один из четырех заключенных оскорбил, а затем и избил местного «авторитета». Последний решил отомстить и позвал на помощь.

«Картину того, как происходила драка, следователям удалось установить с камер видеонаблюдения. Осужденный, который является «главным» среди заключенных, решил отомстить и подстрекал других заключенных. Те при помощи отмычки вышли из своего жилого помещения и пошли в другое, где непокорные забаррикадировались в одном из помещений. Туда для расправы прорвались от 30 до 50 человек. Драка длилась час: в ход пошли стулья и ножки от кроватей», - сообщил Вакула.

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По его словам, все это время работников колонии, вооруженных только резиновыми дубинками, осужденные держали в окружении и не давали повлиять на ситуацию, а разблокировали их только тогда, когда расправа закончилась. Заключенные сами вынесли на плац пострадавших на одеялах.

Трое осужденных получили телесные повреждения, четвертый умер от травмы головы до приезда скорой помощи.

Погибшему, который избил «авторитета», был 41 год, он житель Белопольского района Сумской области. В конце этого года должен был выйти на свободу после 14-летнего заключения, которое отбывал за убийство мужчины.

Один из пострадавших в той драке находится в Шосткинской райбольнице, еще один - в медчасти исправительного учреждения, еще двое, в том числе и «авторитет», содержатся в дисциплинарном изоляторе.

Прокуратура расследует факт гибели осужденного, а также выясняет, были ли адекватными действия работников ИТК в той ситуации.

«Сначала было начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, которое переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего) УК. Открыты также уголовные производства по ч.2 с. 343 и ч.1 ст. 345 (препятствование исполнению обязанностей сотрудникам правоохранительных органов и угроза в адрес сотрудника правоохранительных органов) УК. Опрошенные заключенные никаких показаний не дают», - отметил Вакула.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня в Шосткинской исправительной колонии № 66 произошла массовая драка, в результате которой от полученных травм погиб один человек.