В Шосткинской колонии произошла массовая драка, погиб осужденный

В Шосткинской исправительной колонии № 66 сегодня произошла массовая драка, в результате которой от полученных травм погиб один человек. Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Сумской области.

Читайте такжеВ Харькове заключенному пытались передать наркотики в кетчупеПри этом в ведомстве пообещали сообщить подробности происшедшего завтра на пресс-конференции.

Также в настоящее время в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумкой области УНИАН не смогли предоставить подробностей случившегося, мотивировав это тем, что такая информация «ожидается».

Тем временем первый заместитель руководителя Шосткинской местной прокуратуры Павел Моисеенко проинформировал журналистов информационного портала Шостка.INFO о том, что сегодня утром около 30 осужденных из одного барака вскрыли замки, открыли двери, ворвались в соседний барак и избили четверых осужденных. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных травм. Двое осужденных были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. После драки осужденные разошлись, никто из сотрудников колонии не пострадал.

По информации Моисеенко, погибший отбывал срок за убийство и в декабре этого года должен был освободиться.

«Открыто уголовное производство по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, полиции, Государственной пенитенциарной службы, судмедэксперты. Ситуация в колонии контролируемая. Спецназ в ШИК-66 не вводился», – сказал Моисеенко.