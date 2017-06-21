В Одессе арестовали троих подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Турции

В Одессе по подозрению в похищении и убийстве гражданина Турции арестовали троих человек.

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая, установлено, что 15 июня трое иностранцев проникли в квартиру в одном из многоэтажных жилых домов на улице Филатова и похитили гражданина Турции.

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«Не добившись результата, подозреваемые, стремясь скрыть следы преступления, жертву убили. Сейчас проводится соответствующая экспертиза, которая позволит точно установить причину смерти мужчины, 1976 года рождения», - рассказала Хорунжая.

19 июня правоохранители задержали злоумышленников, которые, как уточнили в прокуратуре, являются гражданами Узбекистана. На следующий день, 20 июня, по ходатайству местной прокуратуры суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи Малиновского отдела полиции Одессы.

Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п.3, 12 ч. 2 ст.115, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство похищенного человека по предварительному сговору группой лиц; похищение человека; вымогательство; разбой).