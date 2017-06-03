Еще два подозреваемых в покушении на похищение бизнесмена взяты под стражу

Еще двум подозреваемым в покушении на похищение бизнесмена - начальнику Обуховского отдела полиции Денису Ярославскому и Магомеду Гарумову - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области относительно меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей на 60 суток - до 31 июля.

Прокуроры в суде назывили 50-летнего киевлянина Гарумова заказчиком преступления.

Как сообщал УНИАН, 1 июня правоохранители задержали группу лиц, в состав которой входил один из руководителей подразделения полиции, которые за 17 млн ​​долл. обещали заказчику из России похитить и переправить бизнесмена в РФ.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (приготовление к похищению человека, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемых задержали после получения части средств в сумме 100 тыс. долларов.

Сегодня, 2 июня, суд уже избрал одному из задержанных - столичному предпринимателю Владимиру Бове - меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 134 тыс. гривень.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, бизнесмен, похищение которого готовили злоумышленники, бывший гражданин РФ, из-за преследования российскими властями выехал на территорию Украины.