На Днепропетровщине в пруду утонул боец АТО

В Желтых Водах в пруду утонул боец АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, в пруду возле детского парка боец АТО 1981 года рождения, инвалид третьей группы, после распития алкогольных напитков пошел купаться. Мужчина нырнул в пруду на расстоянии 10 метров от берега и больше не вынырнул.

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Спасатели вытащили мужчину из воды на берег и пытались реанимировать его, но не смогли.

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