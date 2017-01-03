Под Светлодарской дугой украинский военный совершил самоубийство

По словам заместителя областного военного комиссара Олега Молчанова, в Добровеличкоском военкомате есть официальный документ, где указано, что Олег Стасий покончил жизнь самоубийством, передает местное издание "Первая электронная газета".

Событие произошло еще 29 декабря 2016 года на Донетчине в районе Светлодарской дуги, однако СМИ сообщили о нем только сегодня. Почему АТОшник решил свести счеты с жизнью, пока неизвестно.

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"Об этом могут рассказать только товарищи, которые с ним служили, но они не остались на похороны. Они приехали, привезли тело и уехали", – отметил Молчанов.

Олег Стасий пошел служить проходил срочную службу в "Десне", затем решил подписать контракт и был направлен в зону АТО, где провел около года. Женатым Олег Стасий не был, детей также не было. Остались у него только родители.

Похоронили Олега Стасия 1 января на городском кладбище в Помошной, откуда военный родом.