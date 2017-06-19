В Одессе раскрыли жестокое убийство 17-летней девушки (видео)

Правоохранители обнаружили в лесопосадке Малиновского района Одессы тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

"Несколько дней назад, в восемь часов вечера, в дежурную часть Хмельницкого районного отдела полиции поступила информация о пропаже человека. Молодой человек сообщил, что разговаривал со своей девушкой по мобильному телефону, как вдруг услышал ее крик, и связь сразу же прервалась. Сначала он пытался самостоятельно разыскать любимую, но после трех часов бесплодных поисков, решил обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

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Полицейские сразу же начали искать 17-летнюю пропавшую девушку. По словам парня, она каждый день шла одной и той же дорогой с работы домой. Правоохранители приняли все необходимые меры для розыска девушки. На протяжении всей ночи они обследовали вероятную территорию исчезновения. Осложняли их работу не только ночное время и близость железнодорожных путей, но и то, что указанная территория была не жилой.

Оперативники искали всю ночь и уже утром обнаружили ее тело без одежды с признаками насильственной смерти.

Проведя все необходимые следственно-розыскные мероприятия, полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 18-летний знакомый погибшей. Установлено, что оба были жителями одного из сел Раздельнянского района, которые жили по соседству, ходили вместе в школу и работали вместе на складской базе.

В тот день злоумышленник утром вместе со своими коллегами употреблял алкогольные напитки, и получил задание сжечь мусор. Начав выполнять заданное, он вдруг увидел свою бывшую одноклассницу, которая, идя домой, разговаривала по мобильному телефону.

Парень, вооружившись ручкой лопаты, начал преследовать свою соседку и, догнав ее, начал наносить многочисленные удары в область жизненно важных органов головы и туловища, причинив ей телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, в результате чего она упала на землю. Затем, пользуясь ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половые сношения, однако завершить половой акт не смог по причинам, не зависящим от его воли. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«Благодаря слаженным действиям полицейских, сотрудников прокуратуры Одесской области был задержан злоумышленник, который уже признался в совершении убийства и попытке изнасилования девушки. В настоящее время открыто уголовное производство по п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Принимаются необходимые меры по сбору доказательств по данному факту», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.