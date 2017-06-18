СМИ: в центре Конотопа пьяный депутат открыл стрельбу (фото)

В центре Конотопа на Сумщине, депутат Сумского областного совета Сергей Демеха открыл огонь по людям.

Об этом пишет местное издание 05447.com.ua.

При этом издание konotop.in.ua ссылаясь на слова очевидцев пишет, что Демеха хотел изнасиловать девушку, вмешались люди, которые хотели помешать преступления. Тогда депутат и открыл огонь.

При этом сам депутат заявил, что на него было совершено покушение. Напали якобы бывшие сотрудники правоохранительных органов.

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Прокомментировали инцидент и в полиции. Там говорят, что конфликт возник между двумя мужчинами: депутатом Демехой и его оппонентом.

"В дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления. Одно – от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе – от его "оппонента" о том, что сам депутат, стрелял в него из пистолета и не попал. Данные заявления были сразу внесены в журнал единого учета. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами именно и возник конфликт", – рассказала начальник сектора по связям с общественностью полиции в Сумской области Ельвира Биганова.