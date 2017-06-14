В Харькове мужчина разбился насмерть, меняя лампочку в уличном фонаре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в полиции, на своей даче 64-летний харьковчанин пытался заменить лампочку, не удержался и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В полиции по данному факту открыли производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в центре Житомира парень совершил самоубийство, прыгнув с подвесного моста.