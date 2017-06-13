В центре Житомира парень совершил самоубийство, прыгнув с подвесного моста

В центре Житомира сегодня утром 18-летний житель Житомирского района совершил самоубийство, прыгнув с подвесного моста.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, трагический случай произошел сегодня в 6 утра.

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Парень прыгнул с подвесного моста высотой около 40 метров в Житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина и разбился.

Причина самоубийства этого жителя Житомирского района устанавливается. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, с подвесного моста над рекой Тетерев в Житомире уже неоднократно сводили счеты с жизнью местные жители. Чтобы предотвратить это, на мосту установлены камеры видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, в киевском метро человек совершил самоубийство.