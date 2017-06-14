На Прикарпатье тело пропавшей болгарской студентки нашли в чемодане на дне озера (фото, видео)

Почти две недели в Ивано-Франковске искали без вести пропавшую 24-летнюю студентку местного медицинского университета из Болгарии. Следователи подозревают в убийстве жениха девушки, сообщает ТСН.

Дишли Эля Зия исчезла в ночь на 1 июня. Несколько дней друзья тщетно искали ее самостоятельно, затем обратились к полиции.

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Правоохранители, Нацгвардия, спасатели обшарили леса, поля, заброшенные дома, опросили десятки ее знакомых.

Элю нашли в 50 километрах от Ивано-Франковска – ее тело лежало в чемодане на дне глубокого озера.

"Чемодан находился в этом озере в трех метрах от берега. Она в одеяле была замотана, там была куча камней. Они специально готовили те камни, чтобы никто не обнаружил тела", - рассказал сельский глава Свитанка Михаил Кулеша.

Эксперты выяснили, что перед смертью Элю сильно избили, у нее многочисленные переломы. Последним был удар чем-то тяжелым по голове.

С первого дня следствия полицейские подозревали возлюбленного Эли – 29-летнего гражданина Туркменистана, однокурсника болгарки на стоматологическом факультете. Отношения пары длились полгода. Полицейских мужчина уверял, что не причастен к преступлению – мол, вечером Эля пришла домой в состоянии наркотического опьянения, они сильно поссорились, и, пока спал, она тихо ушла.

Ссору той ночи, по словам правоохранителей, слышали соседи. Люди постучали в квартиру и парень их впустил внутрь. Однако ничего подозрительного соседи не увидели. Хоронить девушку ее возлюбленному помогал местный житель – он и признался следователям. Кроме того, рассказал, что личные вещи Эли они спрятали в лесу на другом конце области. Туркмена, которого подозревают в убийстве студентки-болгарки, задержали. Его земляки тем, что произошло, ошеломлены – особенно тем, что это произошло в священный для мусульман месяц Рамадан.

"У нас есть допрошенные люди, рассказавшие по меньшей мере о двух ссорах, которые закончились избиением ее. Последний конфликт – следствие предыдущих, следствие установит", - обещает заместитель руководителя ГУНП в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк.

Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".

Студенту-туркмену уже объявили о подозрении, во время следствия его будут держать под стражей.