СБУ просят объявить в розыск двух жителей непризнанного Приднестровья за действия в Крыму и на Донбассе
По словам нардепа, эти лица участвовали в боевых действиях на территории Донбасса, посягали на территориальную целостность Украины во время оккупации Крыма.
Нардеп от БПП Ирина Фриз направила главе СБУ депутатское обращение о возбуждении уголовных дел на двух жителей так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" и объявления их в международный розыск.
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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, эти лица участвовали в боевых действиях на территории Донбасса, посягали на территориальную целостность Украины во время оккупации Крыма.
"Имеем беспрекословные доказательства и признания непосредственного участника аннексии Крыма из ПМР о начале развертывания так называемых сил "ополчения" еще в 2013 году", - написала она.
Нардеп опубликовала скан-копию своего обращения.
"Эта информация свидетельствует не только о том, что ПМР есть территорией, использующейся с целью дестабилизации ситуации в Украине и подрыва ее территориальной целостности, но и что руководство так называемой самопровозглашенной Приднестровской республики имеет данные об участии своих граждан в противоправной деятельности против Украины", - добавила.