В Украину не пустили вероятного провокатора из Приднестровья с российской символикой

В Одесской области правоохранители не пустили в Украину жителя Приднестровья с российской символикой.

Как сообщила сегодня пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 29-летний мужчина был остановлен 6 мая в пункте пропуска «Кучурган».

«Учитывая имеющуюся оперативную информацию, в отношении него была проведена дополнительная проверка. При осмотре у иностранца обнаружили атрибутику РФ, паспорт и военный билет непризнанной ПМР», - сказано в сообщении.

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В ведомстве дополнили, что данный гражданин не мог четко сообщить цели своей поездки в Украину, поэтому было вынесено постановление об отказе в пропуске через границу.

«С учетом имеющейся информации, он мог планировать осуществление провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки», - уточнили в пресс-службе.