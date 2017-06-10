На Житомирщине полиция предупредила добычу янтаря копателями-нелегалами. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, в течение 9 июня в Олевском районе работники Управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции совместно с полицейскими ГУНП обнаружили три группы старателей, которые как раз готовились к организации нелегальных приисков. Задержаны шестеро старателей, изъято 3 мотопомпы, 6 пожарных рукавов и другое.

В ходе отработки северных районов Житомирщины совместными рейдовыми группами правоохранителей неподалеку с. Рудни Перганской было прекращено попытки нелегальной добычи солнечного камня.

Около полудня в лесном массиве полицейские-рейдувальники заметили мужчин, которые только что выгрузили из автомобиля УАЗ характерные принадлежностей. Работники следственно-оперативной группы, прибывшие по вызову, выяснили, что задержанными являются 36-ти и 31-летние жители Олевщини, которые взялись за организацию незаконного лесного рудника.

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С места происшествия изъяты автомобиль, мотопомпа, 2 пожарных рукава, металлические тычки и прочее старательське принадлежностей. Мужчин для дальнейшего выяснения обстоятельств доставили в местное отделение полиции.

Еще две группы янтароискателей на том же месте полицейские застали несколькими часами позже, как раз в то время, когда потенциальные копатели настраивались на незаконный промысел.

С мотопомпой, пожарными рукавами и другим были задержаны двое местных жителей в возрасте 49-ти и 25-ти лет, а также со своими старательськими принадлежностями – 30-летний житель Ровенской области и 22-летний олевчанин.

По указанным фактам покушения на нарушение правил охраны или использования недр (ст.15 ч.2 ст.240 УКУ) сейчас открыты уголовные производства.

В то же время в северных районах региона полицейские продолжают профилактические отработки по предупреждению и пресечению выявленных фактов незаконной добычи янтаря.