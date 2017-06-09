Столкновения на концерте Ирины Билык в Одессе: Аваков пообещал наказать полицейских, превысивших полномочия

В Одессе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал известному активисту Сергею Стерненко, пострадавшему 8 июня во время концерта Ирины Билык, что полицейские, которые превысили полномочия, будут наказаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат Борислав Береза после общения с активистами вместе с министром.

Читайте также"Мне не в чем себя упрекнуть": Билык прокомментировала беспорядки во время ее концерта в ОдессеБереза подчеркнул, что все обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы: общественники не должны брать на себя функции правоохранителей, а последние не имеют права нарушать закон.

«Полицейский - не амнистия, нарушил закон - ответишь по закону ... Мы должны объединиться и бороться со внутренними и внешними врагами. Они есть даже в полиции и мэрии», - сказал депутат.

Сегодня на улице Еврейской, возле здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собрались активисты. Они пришли из-за того, что накануне на открытии ресторана Leo Park, во время которого выступала Билык, между активистами, которые протестуют против концерта, и полицейскими произошло несколько столкновений. Во время конфликта пострадал Стерненко.

Кортеж Авакова прибыл в областную полицию, но министр к протестующим не подошел, только Береза пригласил Стерненко и еще двух гражданских активистов пройти в здание.

По словам депутата, Аваков и он хотят провести диалог с представителями патриотических сил Одессы, чтобы «сегодня в городе закончилось расталкивание друг друга».

«Спокойная и мирная Одесса - залог того, что никому не удастся разжечь в Одессе конфликт, которому бы порадовались в Кремле», - подчеркнул Береза.

Впоследствии активист и депутат заявили, что «с министром состоялось конструктивное общение», и Аваков пообещал, что будет проведена проверка того, что произошло, виновные понесут наказание.

«Полицейские превысили полномочия и применили вчера чрезмерную силу, будут наказаны, но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать совместно», - заявил Стерненко. Он также отметил, что обратится с соответствующим заявлением в прокуратуру Одесской области.

Береза отметил, что Одессу «качают», но некоторые конфликты возникают именно из-за отсутствия коммуникаций и взаимопонимания между властью и общественными активистами.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, Стерненко прибыл в прокуратуру Одесской области, где написал соответствующее заявление.

Напомним, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Leo Park. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов.

Они заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны. Несколько протестующих через забор, начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, почему помешала полиция.

Во время конфликта пострадал известный активист Стерненко - ему разбили лицо, он утверждает, что это сделали полицейские.

По факту беспорядков открыто два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.