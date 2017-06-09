"Не хочу быть замешанной в этой лжи": Билык призналась, что ездит в Москву, но не за концертами

Ирина Билык также рассказала, почему изредка ездит в Москву и почему была в Крыму.

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«Да, иногда я езжу в Москву к Аслану - моему мужу и отцу моего младшего сына. Но концертов там у меня не было. А ведь утверждают, что я выступала в Кремле на юбилее Людмилы Гурченко. И еще в Крыму, куда я приехала на свадьбу подруги, я якобы сидела в жюри на «Новой волне». Неужели сейчас, когда у каждого есть телефон с видеокамерой, после выступлений на таких крупных мероприятиях не осталось бы ни единой фотографии и ни единого видео, где я пою на сцене? Я очень люблю Украину, всех своих украинских слушателей, хочу дарить им свои песни, свою любовь и не быть замешанной во всей этой лжи и придуманных сплетнях…», - цитирует Билык ТСН.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, во время выступления Билык в Одессе активисты устроили драку и забросали певицу яйцами.