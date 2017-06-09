В Запорожье СБУ задержала банду полицейских, занимавшихся грабежами

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали шесть участников организованной преступной группировки (ОПГ) из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" и действующие сотрудники полиции.

Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами крупных сумм наличности.

Читайте такжеВ Николаевской колонии заключенный за 12 дней до выхода на свободу избил до смерти другого

После этого злоумышленники в форме появлялись по месту жительства жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги.

Оперативники спецслужбы задержали трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины имеют доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Всех шестеро злоумышленников задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос о переквалификации преступных действий на статью 257 – "бандитизм". Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в Харькове грабитель напал на прохожую и попытался ее задушить.