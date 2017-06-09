"Мне не в чем себя упрекнуть": Билык прокомментировала беспорядки во время ее концерта в Одессе
Певица заявила, что ее поклонники волновались из-за возможной провокации.
Украинская певица Ирина Билык обратилась в полицию, чтобы та ее поддержала во время концерта в Одессе.
Об этом Билык заявила в эфире телеканала NewsOne.
«Я была очень удивлена перед концертом, поступила такая информация (о подготовке провокаций). Я о ней не знала и хотела, чтобы полиция меня поддержала», - подчеркнула она.
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Билык заявила, что ее поклонники волновались из-за возможной провокации.
Она выразила благодарность правоохранителям и «тем людям, которые были в этом задействованы, всем, кто беспокоился».
«Знаете, мое сердце, мое дело, жизнь и творчество чистые. Мне не в чем себя упрекнуть, что я что-то не так сделала », - заявила Билык.
По словам певицы, Украинская надо понимать, что «мы артисты, любим и верим в Украине».
«Нам нечего бояться. Мы идем с открытым сердцем к своей публике, которая нас ждет. Никто нам не запретит любить
Как сообщал УНИАН-Таблоид, одесское выступление Ирины Билык, об отмене которого сообщили ранее, все же состоялся и ознаменовался конфликтом.
В Одессе по факту столкновений с активистами полиция открыла два уголовных производства.