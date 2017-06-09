"Мне не в чем себя упрекнуть": Билык прокомментировала беспорядки во время ее концерта в Одессе

Украинская певица Ирина Билык обратилась в полицию, чтобы та ее поддержала во время концерта в Одессе.

Об этом Билык заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Я была очень удивлена ​​перед концертом, поступила такая информация (о подготовке провокаций). Я о ней не знала и хотела, чтобы полиция меня поддержала», - подчеркнула она.

Читайте также"Крематорий" не задаст жару на фестивале Atlas Weekend в Киеве: российскую группу внесли в "черный список" СБУ

Билык заявила, что ее поклонники волновались из-за возможной провокации.

Она выразила благодарность правоохранителям и «тем людям, которые были в этом задействованы, всем, кто беспокоился».

«Знаете, мое сердце, мое дело, жизнь и творчество чистые. Мне не в чем себя упрекнуть, что я что-то не так сделала », - заявила Билык.

По словам певицы, Украинская надо понимать, что «мы артисты, любим и верим в Украине».

«Нам нечего бояться. Мы идем с открытым сердцем к своей публике, которая нас ждет. Никто нам не запретит любить

Как сообщал УНИАН-Таблоид, одесское выступление Ирины Билык, об отмене которого сообщили ранее, все же состоялся и ознаменовался конфликтом.

В Одессе по факту столкновений с активистами полиция открыла два уголовных производства.