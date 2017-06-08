В Житомирской области зафиксирован первый в этом году случай отравления грибами

В Андрушевску районную больницу (Житомирская область) госпитализировали 57-летнюю женщину, которая отравилась грибами.

Об этом сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

По его словам, сегодня ночью медики скорой помощи доставили в инфекционное отделение Андрушевской центральной районной больницы 57-летнюю жительницу Андрушевки.

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«Как выяснилось, 7 июня женщина поужинала грибами, находясь в гостях, а ночью пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное», - уточнил Минчук.

По его данным, это первый зарегистрированный в области случай отравления грибами в текущем году.

«Следует помнить о том, что опасность подстерегает каждого, кто потребляет грибы. Как и только что собранные в лесу, так и неправильно приготовленные консервированные грибы могут вызвать отравление, а иногда - и смерть», - добавил Минчук.

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