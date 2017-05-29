В Харькове пенсионер покончил с собой: выпил клей для пластмассы

Правоохранители Харькова устанавливаются обстоятельства отравления пенсионера клеем для пластмассы.

По словам полиции, происшествие произошло 28 мая около 16 часов. По словам родственников, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал желание покончить жизнь самоубийством, передает 057.ua.

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69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальное отравление дихлоретаном.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа больницы.