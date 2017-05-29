В Харькове пенсионер покончил с собой: выпил клей для пластмассы
12:52, 29 мая 2017Происшествия
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.
Иллюстрация REUTERS
Правоохранители Харькова устанавливаются обстоятельства отравления пенсионера клеем для пластмассы.
По словам полиции, происшествие произошло 28 мая около 16 часов. По словам родственников, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал желание покончить жизнь самоубийством, передает 057.ua.
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69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - суицидальное отравление дихлоретаном.
Как сообщал УНИАН, 4 мая в Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа больницы.
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