Взрыв на территории посольства США в Киеве: за расследование возьмется СБУ

Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины. Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

Других новостей относительно инцидента она не предоставила. В СБУ предоставят информацию позже.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Взрыв квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал.