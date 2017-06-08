Взрыв на территории посольства США в Киеве: за расследование возьмется СБУ
10:04, 08 июня 2017Происшествия
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Взрыв квалифицировали как террористический акт.
В СБУ предоставят информацию позже / фото УНИАН
Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины. Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.
Других новостей относительно инцидента она не предоставила. В СБУ предоставят информацию позже.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории посольства США произошел взрыв. Неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Взрыв квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал.
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Новость в сюжете: Взрыв у посольства США в Киеве