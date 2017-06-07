Отец пропавшей под Днепром девочки указал на место, где обнаружили вероятные останки ребенка (видео)

Останки, которые могут принадлежать загадочно пропавшей шестилетней Амине, нашли в реке именно там, куда указал ее приемный отец, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня это подтвердили в полиции Днепропетровщины. Пакет с биоматериалом накануне извлекли водолазы из водоема неподалеку детского дома семейного типа, где жила девочка. Сожженные останки затопили с помощью шлакоблока.

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Вместе с тем, полиция пока не может подтвердить, что это именно тело ребенка. Поэтому шестилетняя Амина и до сих пор в розыске, а ее названные родители на свободе без объявления подозрения.

Напомним, в субботу утром они заявили о пропаже девочки, впрочем путались в показаниях. Во время допроса отец признался, что ребенок умер во сне, поэтому они решили избавиться от тела, чтобы избежать наказания.

"Этот пакет совпадает по описанию с тем, о котором говорил отец девочки. Биоматериал направлен на проведение экспертизы, чтобы установить, кому он принадлежит. Полиция рассматривает много версий, в том числе причастность родителей к ее исчезновению", - отметила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.