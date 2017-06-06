Под Днепром пропала девочка: ходят слухи о сожжении ее тела приемными родителями, полиция озвучила версии (видео)

В субботу, 3 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области пропала шестилетняя Амина Менго. В сети активно обсуждают версию того, что девочку убили, передает Информатор.

"По дороге к вокзалу родители останавливались в районе 101 км, девочка просилась в туалет, но сел ребенок в автомобиль или нет, мать не знает. Отсутствие дочери родители обнаружили уже у вокзала", — отмечается в сообщении волонтерской группы "Поиск".

Спустя день по сети начали распространяться слухи о том, что Амины уже нет в живых. Некоторые криворожские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали о том, что девочка якобы умерла во сне, а родители, пытаясь скрыть факт ее смерти, сожгли и утопили тело в местном водоеме. СМИ активно разнесли эту информацию, некоторые даже писали о том, что уже нашли останки ребенка.

4 июня на странице волонтерской группы "Поиск пропавшей детей" появилось сообщение: "Прекращаем репост! Ребенок найден.К сожалению, мертвым".

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Приемная мать пропавшей девочки Татьяна Кудрявцева рассказала прессе, что Амина на самом деле пропала, а обвинения назвала беспочвенными. По словам Татьяны, на них с мужем оказывалось давление, из них пытались "выбить" признания.

Из-за происшествия всех детей Кудрявцевых — и родных, и приемных — временно определили в Криворожский центр социально-психологической реабилитации.

Спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что на данный момент поиски Амины Менго продолжаются.

"Полиция рассматривает все версии: и причастность третьего лица к похищению девочки, и то, что она может быть мертва, в том числе рассматриваем и версию причастности родителей", — отметила она.

В отделении полиции Кривого Рога по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой "Без вести пропавшая".

По словам пресс-секретаря полиции, никакой информации о якобы найденных останках к ней не поступало. Почему волонтеры прекратили поиск Амины, ей также неизвестно.