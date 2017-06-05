В полиции рассказали подробности взрыва в жилом доме под Киевом

В результате взрыва в жилом доме в Вышгороде погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области.

"В одной из квартир города Вышгород произошел взрыв - по предварительным данным взорвалась граната РГД. В результате чего 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте. Неустановленная женщина, в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители получили информацию о взрыве в 23:25 4 июня, сообщалось о взрыве газа в доме. Приехав на место происшествия правоохранители установили, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую снимали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната.

В ходе осмотра квартиры, где произошел взрыв, взрывотехники изъяли запал от РГД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, правоохранители выясняют, где погибший мужчина взял взрывное устройство.

Отметим, что взрыв в Вышгороде произошел, скорее всего, из-за того, что мужчина баловался с гранатой на кухне. Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Можем сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. На кухне мужчина, наверное, баловался с гранатой, в результате чего она взорвалась, и мужчина погиб", - сказал Жукович.

Он добавил, что открыто уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай). "Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру. О женщине ничего не известно", - сказал Жукович.

Как сообщал УНИАН, 4 июня около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде произошел мощный взрыв в жилом доме.