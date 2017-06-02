Вчерашняя попытка покушения на Адама была не первой - жена Осмаева

Вчерашняя попытка покушения на командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева не была первой. Некоторое время назад правоохранители задержали человека, который пытался подложить взрывчатку под его автомобиль. Об этом рассказала в интервью LB.ua жена Осмаева Амина Окуева.

"Есть информация, что ранее в Украине уже задержали человека со взрывчаткой, которую он должен был подложить Адаму под машину. Пока мы детали не озвучиваем. Нам постоянно поступает информация из разных источников, ФСБ занимается тем, чтобы ликвидировать Адама. Плюс кадыровцы. Кадыров вообще сходит с ума. Он по сто тысяч каждому, едва не бомжу дает, который соглашается хоть что-то сделать", - заявила она.

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Окуева также рассказала о подозрении о том, что в батальон им. Джохара Дудаева были подосланы "кадыровцы".

"У меня есть подозрения, что такие люди у нас были. Из того, что могу вспомнить: когда шли активные боевые действия, у меня в разгрузке, там где находится боекомплект, была граната из которой почти полностью извлекли чеку. Если бы мы этого не заметили, чека бы выпала и граната бы взорвалась, никто бы не успел среагировать. Слава Богу, разгрузку взяла не я, а Адам и еще один человек, они успели заметить это и обратно вставить чеку. Случайно чеку вытащить невозможно. Кто-то специально это сделал из расчета, что я не посмотрю на разгрузку и Адам будет рядом ", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву.

В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители. Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

СМИ писали, что личный киллер Рамзана Кадырова Артур Дениссултанов-Курмакаев выдавал себя за журналиста, называясь Алексом Вернером.