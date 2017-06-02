Окуева о киллере: "непростая штучка" - на ошмётках его совести много убийств чеченцев

13:58, 02 июня 2017
Происшествия
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По словам Окуевой, одна пуля застряла в позвоночнике киллера.

Киллер пострадал от рук Окуевой / фото Артем Шевченко, Facebook

Жена Адама Осмаева, на которого совершили покушение в Киеве, на Подоле, Амина Окуева рассказала о киллере. На своей странице в Facebook она заявила, что на его совести - много убийств чеченцев.

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"А киллер оказался очень непростой штучкой - на ошмётках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе", - отметила Окуева.

"Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации, он будет "ходить под себя" весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)", - добавила жена Осмаева.

Как сообщали СМИ, нападавшим на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго", убивший экс-охранника Кадырова.

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Новость в сюжете: Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве
Теги: #Покушение на Осмаева и Окуеву в Киеве#киллер Осмаева