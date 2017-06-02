В Днепропетровской области мужчину осудили за варварское убийство девушки

В Павлограде Днепропетровской области мужчина осужден на восемь лет за убийство, передает 056.ua. Как сказано в официальном заявлении прокуратуры Днепропетровской области, приговором Павлоградского горрайонного суда гражданин признан виновным в совершении умышленного убийства девушки.

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«В мае 2016 года на городе Павлограде обвиняемый вместе с двумя подругами распивал дома алкогольные напитки. Внезапно мужчина заподозрил женщин в краже своего мобильного телефона, из-за чего между ними возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Разъяренный хозяин требовал вернуть имущество и, получив отказ, нанес одной из них многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. В результате полученных травм потерпевшая скончалась», - сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Не обращая внимания на умершую, которая так и осталась лежать на полу в комнате, преступник продолжил употреблять вместе с приятельницей алкоголь.

Свою вину мужчина не признал, однако ее полностью доказало обвинение.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.