Суд на 2 месяца арестовал мужчину, одним ударом убившего человека в ночном клубе Киева

Печерский райсуд Киева избрал для 28-летнего сумчанина, который в одном из развлекательных заведений по ул. Московской ударом в голову убил 26-летнего посетителя, безальтернативную меру пресечения свободы в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, происшествие случилось 15 мая около 4 часов утра. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Сумской области спровоцировал ссору с другим посетителем, во время которой ударил своего оппонента в голову, от чего последний упал на пол без признаков жизни.

"Охрана заведения и другие посетители вынесли пострадавшего на свежий воздух и пытались оказать доврачебную помощь. Однако врачи скорой помощи, прибывшие по срочному вызову, констатировали смерть 26-летнего киевлянина. Виновник трагедии пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан работниками развлекательного заведения и нарядом полиции охраны", - сообщили в прокуратуре.

Киевская местная прокуратура №6 уведомила задержанного, который, по его словам, приехал в столицу из Сумской области заниматься бизнесом, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел в ночном клубе "Shooters" по ул. Московская, 22. Подозреваемый в убийстве сообщил, что молодой человек якобы несколько раз открыто проявил знаки внимания к девушке, которая сидела с ним, вел себя вызывающе и "распускал руки", и утверждает, что защищался и это была самооборона; слова задержанного подтверждает его спутница.

Напомним, ранее в Киеве мужчина одним ударом убил незнакомца после того как тот проигнорировал его замечание о курении в общественном месте.