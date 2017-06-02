Столкновения в Днепре 9 мая: 16 участникам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 16 лицам, которые принимали участие в столкновениях во время проведения массовых мероприятий 9 мая в Днепре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Читайте такжеПокушение на супругов чеченских добровольцев в Киеве: киллера уже допрашивают«На сегодняшний день 16 лицам, которые принимали участие в хулиганских действиях 9 мая в городе Днепр, объявлено о подозрении... Уголовное производство будет направлено в суд в ближайшее время», - отметил он.

Также, по словам Князева, в прокуратуру направлены материалы в отношении 4 сотрудников полиции. «В отношении 4 сотрудников полиции материалы направлены в прокуратуру для принятия решения в рамках уголовного производства относительно их действий или бездействия. Мы вели консультативные беседы с прокуратурой, и мы думаем, что им будет объявлено о подозрении в ближайшее время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование о профессиональности и правомерности действий полицейских.