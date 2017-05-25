В Днепре задержали еще одного подозреваемого в столкновениях 9 мая

В Днепре вечером 24 мая правоохранители задержали еще одного подозреваемого в столкновениях, которые имели место 9 мая во время проведения массовых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, ранее этот гражданин был объявлен в розыск.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

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Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации прокуратуры, на сегодняшний день уже уведомлены о подозрении 14 человек, причастных к совершению преступлений 9 мая. Шестеро из них объявлены в розыск. Среди подозреваемых есть организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также «кассиры», которые оплачивали выполненную работу так называемых «титушек». Четверо подозреваемых находятся под стражей.

С одним из подозреваемых, который помогал следствию и давал важные показания, заключено соглашение о признании вины. В рамках инкриминируемой ему ст. 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщалось ранее, прокуратура обжаловала избрание меры пресечения для одного из подозреваемых относительно возможности выхода из-под стражи под залог в 128 тыс. грн. Однако Апелляционный суд Днепропетровской области апелляционную жалобу прокуратуры не удовлетворил.

Досудебное расследование продолжается.

Справка. В Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО. Трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровской области, которые совершали противоправные действия, содержащие признаки уголовных правонарушений, отстранены от службы на период расследования. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.