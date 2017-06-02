В Черноморске после заседания суда по "делу 2 мая" произошла стычка активистов с адвокатами обвиняемого

В городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области вечером 1 июня возле суда после заседания по делу о беспорядках 2 мая 2014 года произошло столкновение между активистами и адвокатами одного из обвиняемых.

Как сообщил УНИАН известный в Одессе активист, представитель «Самообороны Майдана Одессы» Сергей Кожухарь, конфликт произошел после заседания суда.

Он пояснил, что активисты обратили внимание, что неизвестный им мужчина тщательно фиксирует все, о чем говорит адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы фигуранта дела – россиянина Евгения Мефедова.

По словам Кожухаря, около 10 активистов на улице подошли к этому мужчине и попросили представиться.

«Он сказал, что журналист, но наотрез отказался назвать издание, в котором работает. Мы несколько раз в вежливой форме повторили вопрос, но внезапно, стоящий напротив меня адвокат Валентин Рыбин ударил меня электрошокером», - рассказал Кожухарь.

По его словам, нападение произошло в присутствии полицейских и других свидетелей. Началась толкотня, вмешались правоохранители. Как утверждает Кожухарь, у второго адвоката, работающего вместе с Рыбиным, также был электрошокер.

Кожухарь заявил, что намерен обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Читайте такжеПрокуратура Одессы разрешила провести эксгумацию тел 6 погибших в Доме профсоюзов

По словам активиста, бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, столкновение спровоцировали «известный адвокат Валентин Рыбин и его отец Владимир».

«Ударил электрошокером Виталия Кожухаря, из-за чего вспыхнул конфликт», - отметил Стерненко, отметив, что активисты дали отпор оппонентам.

По некоторым данным, после указанного инцидента суд принял решение обеспечить охрану обвиняемым, судьям и адвокатам, принимающим участие в процессе.

Как сообщал УНИАН, вчера в Черноморске активисты забросали яйцами здание суда, в котором рассматривается дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года.

26 мая Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в город Черноморск (бывший Ильичевск, Одесская область). На скамье подсудимых – 20 человек, из которых пятеро содержатся в СИЗО.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.