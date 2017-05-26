Трагедия 2 мая в Одессе: рассмотрение дела перенесено в Черноморск

Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в город Черноморск (бывший Ильичевск, Одесская область).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об изменении подсудности и переносе рассмотрения дела в Ильичевский городской суд Апелляционный суд принял сегодня, 26 мая.

Как отметили в проводящей независимое расследование общественной комиссии «Группа 2 мая», перенос слушаний в другой город может еще больше усложнить процесс. В данном случае в Черноморск на заседание придется доставлять 5 фигурантов, содержащихся в СИЗО Одессы, требуется присутствие еще 15 фигурантов, мера пресечения которых не связана с содержанием под стражей, десятков потерпевших, адвокатов и пр.

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Отмечается, что срок пребывания в СИЗО пяти подозреваемых, в числе которых двое россиян, истекает 6 июня.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая троими судьями Малиновского районного суда, которые удовлетворили ходатайство адвоката обвиняемого Сергея Долженкова (известен, как «Капитан Какао») Ольги Балашовой об отводе троих судей.

23 мая Киевский райсуд вернул дело в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности. В пресс-службе суда пояснили, что данный райсуд физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей «уголовной» квалификацией.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы. Там рассматривались эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.