В Одесской области активисты забросали яйцами здание суда

В Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области активисты забросали яйцами здание суда, в котором рассматривается дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Ильичевском городском суде проходит заседание, на которое не явились несколько обвиняемых, у которых мера пресечения не связана с содержанием в СИЗО, и адвокатов.

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Из более чем 20 потерпевших на заседании суда нет ни одного.

Во время заседания в окна зала, расположенного на втором этаже, внезапно полетели куриные яйца. Их стали бросать проукраинские активисты, собравшиеся возле здания. При этом они скандировали: «Сепаратистов – в клетку!», «Предателей – в клетку!», «Слава – Украине!» и прочие лозунги. После этого заседание было прервано на непродолжительное время.

В зал заседаний, в котором слушается производство, прибывших из Одессы в Черноморск активстов не допустили. Как пояснил известный в Одессе и области активист, бывший лидер местного «Правого сектора» Сергей Стерненко, суд вынес соответствующее решение по ст. 328 УПК. «Для тех, кого не пустили, сделали отдельную трансляцию в другом зале. Правда, без звука», - отметил Стерненко.

На входе в здание суда стоят правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в город Черноморск (бывший Ильичевск, Одесская область). На скамье подсудимых – 20 человек, из которых пятеро содержатся в СИЗО.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.