В Днепропетровской области преступник с топором дважды ограбил одну и ту же заправку

В Марганце правоохранители задержали злоумышленника, который, вооружившись топором, дважды ограбил автозаправку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так, на первое ограбление мужчина решился в конце апреля, однако тогда правоохранителям не удалось его задержать. Надев маску и перчатки, вооружившись топором, мужчина разбил окно в здании АЗС и проник внутрь помещения. Угрожая операторам станции топором, он забрал из кассы 1290 гривен, а также женскую сумку с телефоном и деньгами в сумме 6 тысяч гривен, после чего скрылся с награбленным.

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Спустя месяц злоумышленник решил повторить свой «подвиг». Грабитель снова посетил ту же АЗС. Он снова надел маску и перчатки, взял топор, но на этот раз разбил стекло во входной двери, потом их открыл и вошел в помещение. Действовал мужчина по тому же сценарию. Опять угрожал топором и забрал из кассы 1152 гривны и телефон оператора АЗС.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его уже через сутки после второго ограбления. Им оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следственным по согласованию с местной прокуратурой ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 6 лет. Грабителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.