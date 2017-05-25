В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар (фото)

В складском помещении в Деснянском районе столицы вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре на улице Красноткацкой, 42 б, поступило спасателям 25 мая в 09:43.

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"После прибытия на место происшествия пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар возник на 3-м этаже 4-этажного складского помещения", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте происшествия работают около 80 спасателей.

Как сообщал УНИАН, 15 мая на территории складов суконной фабрики в городе Березань Киевской области произошел пожар.