В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар (фото)
12:07, 25 мая 2017Происшествия
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К ликвидации пожара привлечены 80 спасателей.
В складском помещении в Деснянском районе столицы вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщение о пожаре на улице Красноткацкой, 42 б, поступило спасателям 25 мая в 09:43.
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"После прибытия на место происшествия пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар возник на 3-м этаже 4-этажного складского помещения", - говорится в сообщении.
Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте происшествия работают около 80 спасателей.
Как сообщал УНИАН, 15 мая на территории складов суконной фабрики в городе Березань Киевской области произошел пожар.
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