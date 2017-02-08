В Одессе молодая женщина совершила самоубийство, выбросившись с 8-го этажа

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня днем женщина, 1989 г.р., была обнаружена мертвой возле одного из высотных домов по улице Бреуса.

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На месте работала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, пострадавшая выбросилась из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже.

Со слов соседей, молодая женщина находилась в подавленном состоянии якобы из-за проблемы личного характера.

Проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.