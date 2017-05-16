Едва не умер от кровопотери: таксист, которому прострелили ноги, рассказал о конфликте с людьми Яроша (видео)

В Каменском на Днепропетровщине в стрельбе пострадал 52-летний водитель такси. Мужчина едва не умер от кровопотери после того, как ему прострелили обе ноги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все началось с того, что водитель Антон Уткин подвозил компанию мужчин, по его словам, навеселе. Между ними возник конфликт из-за языка общения. "Они сказали: почему ты разговариваешь на русском? Живешь в Украине – изволь говорить по-украински. Я им начал объяснять, что у нас такой регион – на почве этого он завелся", - рассказал таксист.

Уткин говорит, что довез мужчин по назначенному адресу, они заплатили за проезд, а когда начал считать им сдачу – почувствовал сильный удар в затылок, а потом услышал выстрел и начал убегать.

Стрелял из пистолета Макарова пассажир, у которого впоследствии нашли удостоверение охранника Дмитрия Яроша. В полиции говорят, этот документ пока проверяют. Инцидент Ярош не комментирует, но то, что это были его охранники, признает.

Таксист передал коллегам сигнал о нападении и просьбу вызвать полицию. На подмогу отправились другие таксисты, которые увидели разбитое авто и трех мужчин неподалеку. Сергей Коваленко утверждает, что один из них был очень агрессивный, а когда увидел таксистов – вытащил оружие и без всяких предупреждений начал стрелять.

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Свидетели насчитали не менее 6 выстрелов, ранения обеих ног получил один из водителей-коллег, который пытался обойти агрессивных мужчин сзади. "Он в алкогольном опьянении был, ничего не показывал – сразу начал в меня стрелять. Мне удалось его ударить, а потом кровь из ног вылились, и я упал", - рассказал пострадавший Вадим Роюк.

Мужчина потерял много крови, поврежденную артерию медики сшивали несколько часов. "В тяжелом состоянии с огнестрельными сквозными ранениями обеих нижних конечностей. Противошоковая терапия, вызванная на помощь бригада сосудистых хирургов", - рассказал заведующий отделением реанимации больницы скорой помощи Каменского Александр Бербенец.

Представитель полиции Анна Старчевская отчитывается о первых результатах расследования: "У нас уже есть задержанный – тот, кто стрелял. Изъяты с места происшествия пистолет Макарова, гильзы от пуль 9 миллиметров. Одному нападавшему удалось скрыться".

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Имен в полиции официально не называют, но лица мужчин хорошо видно на видео, у одного даже есть удостоверение личного охранника народного депутата Дмитрия Яроша. Сам политик инцидент журналистам не комментирует, но жена пострадавшего таксиста уже общалась с нардепом. "Ярош признает, что это его люди. Он сказал: кто виноват, вина будет доказана – будет отвечать по закону. Он помог мне деньгами. Извинялся", - рассказала Ольга Роюк.

Не оправдывают стрелка и в организации, которую возглавляет Ярош. В "Государственной инициативе Яроша" говорят, что дисциплина у них суровая, поэтому к виновникам скандала применят санкции.

"Стрелял Михаил – позывной "Кот". Он с 2014 года принимал участие во всех боевых действиях, постоянно выполняет задачи, в том числе и по охране лидера. Со стрельбой – это трагический случай, когда пострадал человек, который не имел отношения к конфликту", - отметил председатель инициативы Андрей Шараскин.

Известно, что участники инцидента вместе снимают квартиру как раз в том доме, возле которого произошла стрельба. Соседи говорят, что это молодые ребята, но видят их редко. Квартира в понедельник также была пуста – один из ее жителей задержан, второго отпустили, но он туда не вернулся. А третьего, который по предварительным данным лишь свидетель, сейчас ищут.