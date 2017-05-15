В центре Киева после погони патрульных произошло тройное ДТП (фото, видео)

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 30, произшло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ТСН.

Автомобиль, спровоцировавший ДТП, преследовали несколько машин полиции. Его водителя – молодую девушку – полицейские после аварии вытащили из машины, надели наручники и уложили на капот.

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Водителя еще одного авто медики увели в одну из двух прибывших на место происшествия "скорых". Третья участница ДТП – водитель белой Mazda – не пострадала.

Всего на месте ДТП было шесть полицейских машин.