В центре Киева после погони патрульных произошло тройное ДТП (фото, видео)
08:17, 15 мая 2017Происшествия
5988 0
Автомобиль, спровоцировавший ДТП, преследовали несколько машин полиции.
В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 30, произшло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ТСН.
Автомобиль, спровоцировавший ДТП, преследовали несколько машин полиции. Его водителя – молодую девушку – полицейские после аварии вытащили из машины, надели наручники и уложили на капот.
Читайте такжеВ Одесской области вследствие ДТП погибли 5 человек
Водителя еще одного авто медики увели в одну из двух прибывших на место происшествия "скорых". Третья участница ДТП – водитель белой Mazda – не пострадала.
Всего на месте ДТП было шесть полицейских машин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter