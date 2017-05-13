СБУ Житомирщины заблокировала незаконную переправку полимерного сырья на временно оккупированные территории

Сотрудники СБУ Житомирщины заблокировали незаконную переправку полимерного сырья на временно оккупированные территории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, канал незаконной поставки полимерных материалов на временно подконтрольные боевикам «ДНР» территории ликвидировали в конце этой недели сотрудники управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Читайте такжеВ "Борисполе" таможенники помогали переправлять контрабанду: изъята партия табака на 15 миллионов

Оперативники СБУ выяснили, что российская коммерческая структура организовала систематические перевозки сырья, что используется для изготовления пластмассовых изделий, из Франции и Финляндии сначала в России – в режиме «экспорт». Затем с территории РФ груз незаконно – вне таможенным контролем – через временно неконтролируемую Украиной участок государственной границы переправлялся на склады местной фирмы до оккупированного Донецка.

В отношении руководителя российского предприятия составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил, в частности, перевозки груза на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля, вне места расположения таможенного органа и без прохождения таможенных формальностей.

Читайте такжеВоеннослужащие задержали в зоне АТО три грузовика с контрабандой - штаб

По инициативе Управления СБУ в Житомирской области в отношении трех иностранных фирм, принимавших участие в незаконных сделках и проводили неконтролируемые экономические операции, Министерством экономического развития и торговли Украины применены специальные санкции – им запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью в нашей стране и осуществлять перевозки по ее территории.