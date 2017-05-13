На Сумщине двое украинцев хотели вывезти в РФ используемый в военной авиации прибор

В Сумской области в пункте пропуска «Катериновка» пограничники совместно с работниками таможни предотвратили попытку незаконного перемещения двумя украинцами в Россию товара двойного назначения – прибора, который используется в военной авиации.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач.

«Осматривая автомобиль марки «ВАЗ» украинской регистрации, на котором двое наших соотечественников выезжали в Россию, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил прибор для подвода топлива к топливному коллектору вертолетов МИ-8 – МИ-12», - отметил спикер.

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Прибор изъят в установленном порядке.

На его владельца, 46-летнего пассажира, составлены соответствующие административные материалы.