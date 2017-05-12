В Днепре взяты под стражу еще трое участников столкновений во время массовых мероприятий 9 мая

Октябрьский районный суд Днепра сегодня по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области взял под стражу еще троих участников столкновений во время массовых мероприятий 9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, в общем из 5-ти человек, которым было сообщено о подозрении в совершении преступления, четырем мужчинам избрана мера пресечения содержание под стражей. Для одного правонарушителя суд избрал меру пресечения, которая не ограничивает его свободу, поскольку этот человек активно работает со следствием.

По данным прокуратуры, еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к Монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла драка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, были подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Начальником областной полиции Днепропетровщины назначен Виталий Глуховеря.

Вчера, 11 мая, одному из подозреваемых в столкновениях суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.