В Киеве крымчанин пытался отобрать у работника посольства Испании элитную квартиру

В Киеве правоохранителями разоблачен крымчанин, который незаконно завладел паркоместом и элитной квартирой, в которой проживает работник Посольства Королевства Испании в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Читайте такжеГПУ передала в суд дело о "черных риелторах", промышлявших в Киеве

«57-летний житель Крыма при помощи компьютерной техники изготовил и распечатал постановление судьи Окружного административного суда города Киева, которая удовлетворяла административный иск мужчины и отменяла решение о государственной регистрации квартиры и места для парковки, расположенных на ул. Хорива и стоимостью более 5 млн гривен», - говорится в сообщении.

Злоумышленник, используя указанное постановление и другие документы, выданные государственными органами, перерегистрировал на себя право собственности на указанное недвижимое имущество.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1, 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

По результатам досудебного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении.

Следствие продолжается.