Киберполиция задержала группу мошенников, которой руководил заключенный колонии в "ЛНР"

Правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, «работой» которой руководил заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, злоумышленники по схеме «ваш родственник в полиции» выманивали у граждан деньги. Для получения денег мошенники использовали банковские карты.

Оперативники установили, что организатор группировки сейчас отбывает наказание на временно оккупированной территории в исправительной колонии в Луганской области. В его обязанности входила координация всей деятельности группы: он организовал call-центр в исправительной колонии, звонил потерпевшим. Также этот злоумышленник распределял деньги и давал указания на завладение мошенническим способом банковскими картами граждан. Именно с этих карт в дальнейшем его подельник снимал денежные средства потерпевших.

Читайте такжеВ Чернигове пенсионерка отдала мошенникам более полумиллиона гривень за "спасение" сына в ДТП

Еще одна участница группы при помощи системы интернет-банкинга «Ощад 24/7» «перепривязывала» к своему мобильному телефону банковские карточки граждан. После этого она снимала денежные средства потерпевших и через терминал «ПриватБанка» зачисляла их на банковские счета.

Четвертый участник группы завладевал мошенническим путем банковскими картами, а также скупал банковские карты «Ощадбанка», которые в дальнейшем использовались в преступной деятельности.

Полиция провела одновременно 10 санкционированных обысков на территории Харьковской и Полтавской областей.

Во время проведения обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, более 70 сим-карт различных операторов, 42 карточки «Ощадбанка» и «ПриватБанка», на которые потерпевшие перечисляли денежные средства, а также более 400 чеков из банкоматов с подтверждением успешного снятия денежных средств. Кроме того, полицейские обнаружили черновые записи с номерами карт и пин-кодами к ним и так называемую «черную» бухгалтерию.

При содействии Приднепровского управления киберполиции наложен арест на 17 банковских счетов, открытых в «ПриватБанке». На них заблокированы денежные средства в сумме примерно 1 млн грн, полученные преступным путем. Кроме того, наложены аресты на 48 банковских карт, эмитированных «Ощадбанком».

Все члены преступной группировки задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Департамент киберполиции обращается ко всем гражданам, которые стали жертвами мошеннических действий указанной преступной группы, или которым известны дополнительные факты или информация о деятельности мошенников, и просит указанную информацию предоставлять по адресу Департамента киберполиции или же на номер телефона горячей линии +38068-150-96-01.